Doria quer que empresas de São Paulo testem funcionários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As empresas de São Paulo serão orientadas a testarem os funcionários como parte do plano de reabertura gradual do governo do estado, gestão João Doria (PSDB), durante a pandemia do novo coronavírus.

A administração estadual elaborou protocolos de procedimento para as empresas. A adesão é voluntária e ainda não possui um cronograma divulgado. A medida orienta sobre as formas de prevenção e monitoramento das condições de saúde de funcionários, fornecedores e clientes e estabelece as formas como o teste pode ser realizado.

Segundo o governo, os protocolos foram elaborados com o apoio da Vigilância em Saúde do Estado e orientam como as empresas podem realizar os testes e qual a periodicidade recomendada para um melhor controle da doença nas companhias.

As empresas, de acordo com o material elaborado pelo governo, devem reforçar medidas de prevenção da doença como o distanciamento social, o uso de máscaras, a higiene das mãos, a limpeza do ambiente de trabalho e o afastamento de funcionários que apresentem sintomas.

Outra recomendação é que as empresas apliquem um questionário de monitoramento dos sintomas para identificar e isolar casos suspeitos. O protocolo estabelece também o caminho para que sejam realizados os testes, explicando quais os tipos mais adequados para cada caso e qual o fluxo para notificar as autoridades sobre possíveis casos da doença.

O documento define ainda como funcionará os procedimentos para a contenção de casos em que os testes deem positivos na empresa. Embora a participação das companhias não seja obrigatória, o governo estadual conta com isso para tentar aumentar o número de testes realizados em São Paulo.

"Nesta fase de reabertura gradual da economia, o poder público pede e tem convicção de que terá o apoio da livre iniciativa na realização de testes em massa para ampliar a eficiência no enfrentamento da epidemia", disse Doria, durante entrevista coletiva nesta sexta-feria (29), no Palácio dos Bandeirantes, zona sul da capital paulista.

"O diagnóstico preciso é fundamental, como sempre destacam os cientistas e membros do comitê de saúde, para controlar e superar o coronavírus", disse o governador.