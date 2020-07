Doria prorroga pela 8ª vez quarentena no estado de São Paulo

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta sexta (24) uma nova quarentena de duas semanas para todas as cidades do estado. O novo decreto estabelece o isolamento entre os dias 27 de julho e 10 de agosto. Essa é a oitava quarentena no estado.

De acordo com o governo, os três principais índices que medem a propagação da pandemia do novo coronavírus –o de número de casos, número de mortes e quantidade de internações– apresentaram queda de, respectivamente, 5%, 3% e 4%.