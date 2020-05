Doria permite reabertura restrita de lojas e shoppings na capital

PF e PGR não podem perder o respeito da sociedade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (24) anunciou que prorrogará a quarentena por 15 dias, com flexibilização de acordo com setores do estado.

O anúncio foi feito no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi (zona oeste), durante entrevista coletiva sobre medidas relacionadas ao coronavírus.

De acordo com o mapa apresentado pelo governo, a capital paulista entrou na fase laranja, que permite abertura de vários tipos de negócios, inclusive comércios.

LOCKDOWN

Nesta semana, Doria já havia descartado um lockdown no estado neste momento.

"Ela vai levar em conta toda a regionalização de São Paulo, no interior, capital, região metropolitana, litoral. A decisão não será homogênea. Até agora foi porque precisava ser. Agora, podemos fazer heterogênea, seguindo orientação do comitê de saúde. Em áreas que definam flexibilização cuidadosa e em etapas, isso será levado em consideração. Onde não puder, não será."

Inicialmente, o posicionamento da gestão Doria é que o lockdown seria usado se necessário. No entanto, a medida passou a ser afastada.

"'Lockdown' significa atestado de falência do sistema público de saúde. Quando você decreta o 'lockdown' é que você perdeu a capacidade de enfrentamento da epidemia. Não estamos ainda neste momento", disse o coordenador do comitê contra coronavírus, Dimas Covas.