Doria pede que população evite viajar durante a Semana Santa

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador João Doria (PSDB) alertou nesta quarta-feira (8) que a população de São Paulo deverá permanecer em casa durante o feriado de Páscoa e evitar, principalmente, visitas ao litoral paulista durante os próximos dias. A intenção é reduzir a chance de contaminação pelo coronavírus.

"Estamos na Semana Santa, temos um feriado prolongado a partir desta sexta-feira (10), se é que podemos falar em feriado num período de uma crise tão densa e tão triste como essa", disse. "Mas eu, aqui, faço um apelo às famílias: por favor, não se dirijam, especialmente, ao litoral. É um apelo que faço como governador do estado. Se possível, fiquem em suas casas, permaneçam em casa durante o período da Páscoa", disse.

Doria lembrou que ninguém chegará à faixa de areia. "As praias estão fechadas. Todas as praias do litoral norte, da Baixada Santista e do litoral sul. Nenhum acesso às praias do litoral de São Paulo está permitido", disse.

As 20 concessionárias que administram as estradas do estado de São Paulo vão exibir mensagens nas vias pedindo para o motorista ficar em casa.