Doria adianta aval para academias e eventos com pessoas sentadas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo João Doria (PSDB) anunciou nesta nesta sexta (3) a antecipação do funcionamento de academias de ginástica e eventos, relaxando a quarentena para deter o vírus mais rapidamente do que o esperado.

Os setores poderão abrir já na fase três (amarela), mas estavam previstos para outras fases. A informação foi dada no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona oeste de SP, em entrevista sobre medidas relacionadas ao coronavírus.

A reportagem apurou que o aval para academias e eventos pegou a gestão Bruno Covas (PSDB) de surpresa. O prefeito diz que receberá os protocolos de reabertura dos setores.

Para as academias, na capital, a reabertura já poderá acontecer na próxima semana, desde que haja aprovação de protocolos pela prefeitura. Mas em relação aos eventos a previsão é que aconteça no fim do mês, dependendo de como estiverem os índices.

Os eventos só poderão acontecer após a localidade onde estão permanecer durante 28 dias seguidos na fase 3 (amarela).

As atividades incluídas, segundo o governo, incluem museus, galerias de arte, bibliotecas, teatros, cinemas, salas de espetáculo. Para os eventos do setor comercial, estão incluídas feiras convenções e congressos. Até atividades esportivas entraram no pacote.

SP acumula mais de 15 mil mortes decorrentes da Covid, cerca de metade delas na capital, mas vem dando sinais de uma incipiente estabilização.

"Academias no modelo tradicional estão previstas para funcionar na fase verde [a quarta, seguinte à amarela atual]. Nessa etapa elas podem ter ocupação de 30%, funcionamento de seis horas e as atividades individuais são permitidas", disse a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen.

"Só as [atividades] individuais, permitidas através de agendamento, protocolo específico. Com destaque para limpeza intensificada e restrição do uso dos vestiários."

Já os eventos, convenções e atividades culturais para eventos com público sentado, com capacidade máxima de 40% e funcionamento reduzido por seis horas. Haverá suspensão do consumo de bebidas e controle de acesso.

"O que fizemos foi ver quais são novos modelos que permitem o funcionamento em outras etapas, com controle adequados para saúde, mas também garantindo mínimo funcionamento necessário para economia para setores que estão sofrendo tanto", disse Ellen.

Há eventos descritos que têm pessoas em pé, como as feiras comerciais.

Já o secretário de Esportes, Aildo Rodrigues, disse que os jogos esportivos poderão acontecer, sem torcida. "Eles estão inclusos dentro do cronograma apresentado desde que a localidade cumpra as quatro semanas na fase amarela. Ou seja, a partir de 27 de julho."

Os anúncios não foram bem recebidos na área da saúde.

Abrir academias, bares e restaurantes neste momento não é seguro em nenhuma hipótese, segundo Natália Pasternak, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e presidente do Instituto Questão de Ciência. "As pessoas podem achar que estão seguras e a reabertura pode ser um tiro que saia pela culatra", afirma.

Infectologista do hospital Emílio Ribas, Jamal Suleiman acredita que as reaberturas anunciadas nesta sexta-feira foram precipitadas. "Isso demonstra que o poder econômico venceu e a iniciativa política faliu, uma é incapaz de sustentar uma informação técnica, de amparo social".

Richard Bilton, presidente da Companhia Atlética e diretor da Associação Brasileira de Academias, acredita que, se as academias seguirem à risca os protocolos sanitários, a reabertura será permanente. "A última coisa que queremos é servir de mau exemplo", diz ele.