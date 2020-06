Domingo terá queda de temperatura e pode chover na capital paulista

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de dias mais quentes para os padrões de junho, haverá queda de temperatura no estado de São Paulo, o que será sentido já neste domingo (14) principalmente na faixa do litoral e nos vales do Paraíba e do Ribeira.

Na capital, a temperatura mínima permanece estável, caindo de 16°C para 15°C, mas haverá queda mais acentuada na máxima, de 28°C para 19°C. De acordo com o Climatempo, a temperatura do domingo tende a ser mais fria no fim do dia do que no início, fenômeno conhecido como temperatura invertida.

A queda na temperatura acontece porque uma frente fria avança pelo sul e chega ao estado entre a noite deste sábado (13) e a madrugada de domingo, trazendo nuvens e umidade. Na Grande São Paulo, o céu deve ficar encoberto e há previsão de chuviscos o dia todo.

As médias de temperatura em junho na cidade até agora são de 13ºC para a mínima e de 24,1ºC para a máxima. A frente fria não terá força para mudar o tempo no interior de São Paulo.