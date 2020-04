Dois suspeitos são mortos após arrastão em ponto de ônibus na Grande SP

Em 4 meses, Amazonas recebeu R$ 400 milhões para a saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois suspeitos, de 21 e 44 anos, morreram após supostamente trocarem tiros com um policial militar de folga, no início da manhã desta terça (14), em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Instantes antes, por volta das 5h, a dupla teria realizado um arrastão a pessoas que estavam em um ponto de ônibus.

Logo após o arrastão, as vítimas acionaram à Polícia Militar, que foi até o local dos roubos, na avenida Faria Lima. No entanto, um policial de folga acabou localizando a dupla, que estava em uma moto, na altura do número 2.200 da via, roubando outras pessoas. Quando ele abordou os dois suspeitos, um deles teria sacado uma arma. Por causa disso, o policial de folga revidou atirando.

Um dos suspeitos, ainda de acordo com a polícia, morreu no local. O outro foi encaminhado ao hospital municipal de São Bernardo, mas também morreu.

A polícia apreendeu com os dois suspeitos uma pistola de brinquedo, que teria sido usada nos roubos, além de nove celulares.

O caso foi registrado no 1º DP de São Bernardo.