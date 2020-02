Dois morrem e dez ficam feridos em acidente entre van e caminhão no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e dez ficaram feridas, sendo três em estado grave, após a van em que estavam colidir contra a traseira de um caminhão, por volta da meia-noite deste sábado (22), na rodovia Anhanguera, região de Americana (127 km de SP).A van saiu de Nuporanga (373 km de SP) e levava as vítimas para a Praia Grande (71 km de SP), onde passariam o feriado de Carnaval.Por causa da colisão, segundo a Polícia Militar Rodoviária, Geraldo Júlio Furini, 67 anos, que estava no banco dianteiro da van, como passageiro, e Maria Rodrigues Daminan, 58, na segunda poltrona central da segundo fileira de assentos, chegaram a ser socorridos, mas morreram no hospital.Duas pessoas morreram e dez ficaram feridas após uma van colidir contra a traseira de um caminhão, por volta da meia-noite deste sábado (22), na rodovia Três pessoas ficaram gravemente feridas e levadas para dois hospitais da região. O estado de saúde delas, assim como suas identidades, não foram informados até a publicação desta reportagem. As demais vítimas tiveram ferimentos leves, de acordo com a polícia.Os motoristas da van e do caminhão foram submetidos ao teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool, acrescentou a PM.Ainda segundo a Polícia Rodoviária, após a van Renault Master bater contra o caminhão, os veículos ficaram no meio da pista, provocando a interdição da segunda e da terceira faixa da via, além da alça de acesso ao bairro Antônio Zanaga. A estrada foi liberada por volta das 3h.O caso foi registrado como homicídio culposo (sem intenção de matar) na Central de Polícia Judiciária de Americana.