Dois morrem durante chuvas no Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram na zona oeste do Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (1º) durante as fortes chuvas que atingiram a capital desde sábado (29) à noite. O município está em estágio de alerta e a previsão é de mais chuva ao longo do dia.Um homem ainda não identificado foi retirado morto dos escombros de um imóvel que desabou no bairro do Tanque em razão de um deslizamento de terra.Por volta das 6h, uma mulher foi encontrada morta numa rua na Taquara. A informação inicial é de que ele foi eletrocutada em razão das chuvas, mas o Corpo de Bombeiros não confirma que a morte foi em razão dos alagamentos.A chuva também chegou a interromper a circulação de ônibus articulados no BRT Transcarioca, que liga a Barra ao Aeroporto Internacional do Galeão. Os veículos já voltaram a trafegar na via, com intervalos irregulares.Nas redes sociais, moradores da zona oeste divulgaram os efeitos da chuva em suas ruas e casas.