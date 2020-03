O dia de amanhã com o Covid -19

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - As doações de sangue ao Hospital de Amor de Barretos (antigo Hospital de Câncer) caíram 50% devido ao avanço do novo coronavírus no país.

De acordo com a instituição, são necessários em média 50 doadores diários para atender a demanda, mas na última semana compareceram, no máximo, 20 pessoas.

No local, são feitas 70 transfusões sanguíneas por dia a pacientes oncológicos com leucemia e transplantados, além de disponibilizar sangue para quatro cidades da região.

Para a doação, o hospital faz agendamento por telefone e limita o número de pessoas em pequenos grupos.