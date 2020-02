Do Ceará a São Paulo, governadores vivem embate com suas polícias

PORTO ALEGRE, RS, RECIFE, PE, CURITIBA, PR, E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Do motim da PM no Ceará à animosidade entre a polícia e João Doria (PSDB) em São Paulo, governadores de norte a sul do país enfrentam embates com categorias policiais. A tensão se eleva em tornos de temas como reajuste salarial e condições de trabalho, mas também adentra a pauta política.Há ameaças concretas de paralisação na Paraíba e em Alagoas. No Rio Grande do Sul, a principal queixa é a política de parcelamento dos salários, enquanto Santa Catarina debate a Previdência dos policiais civis.Espírito Santo e Mato Grosso do Sul negociam reajustes, e a Polícia Militar baiana aguarda um novo plano de carreira.Em Minas, Romeu Zema (Novo-MG) propôs reajuste de 42% para os policiais, medida que foi alvo de críticas de outras categorias do funcionalismo. O estado vive uma das piores crises fiscais do país, e os professores, que ainda não receberam o 13º, estão em greve.A Constituição proíbe a greve de policiais militares e membros das Forças Armadas. Em 2017, o STF estendeu a proibição a policiais civis, federais, rodoviários federais e demais agentes civis que atuem na segurança pública.Nesta quarta (19), parte do efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros da Paraíba realizou uma paralisação de advertência de 12 horas. O movimento deixou um saldo de seis viaturas da PM danificadas em João Pessoa.Os policiais pedem reajuste de 24% e a incorporação ao salário da chamada bolsa-desempenho, gratificação que chega a 45% do valor dos vencimentos para aqueles que estão na rua.“O policial que leva um tiro e fica sem poder ir para a rua recebe como prêmio uma redução de quase metade do salário porque a bolsa-desempenho é cortada”, diz Francisco de Assis, presidente do Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar.Em decisão liminar (provisória), a Justiça da Paraíba decretou a ilegalidade do movimento.Na Bahia, a Polícia Militar chegou a um acordo com o governo após paralisação parcial em outubro do ano passado. A proposta de reajuste foi aprovada pelo Legislativo no início do ano.Segundo o deputado estadual Soldado Prisco (PSC), que liderou motins da PM no estado em 2001, 2012 e 2014, com o acordo, não há sinalização de protesto pela categoria.Ele diz que os policiais aguardam desde 2014 um plano de carreira. “Mesmo sem greve, há uma ‘greve branca’ porque, com a demora para se cumprir algumas promessas, o policial perde o estímulo para trabalhar”, afirma o deputado.Em São Paulo, o governador João Doria anunciou em outubro um aumento salarial de 5% para as forças de segurança. A proposta ficou muito longe de atender às expectativas dos policiais.O reajuste foi considerado pelas associações de classe quase uma afronta em razão da discrepância entre a promessa de campanha, quando Doria prometeu o melhor salário do país às suas polícias, e o anunciado, que não repara a defasagem salarial acumulada há anos.Já em Alagoas os policiais civis fizeram uma paralisação parcial nesta semana, mas afirmaram que vão trabalhar durante o Carnaval. Na Quarta-Feira de Cinzas, contudo, devem parar novamente.O ensino superior é obrigatório para ingressar na Polícia Civil de Alagoas desde 2007. A categoria reclama, porém, que o salário inicial é menor do que o dos policiais militares com ensino médio.“Se não tiver diálogo, pode acontecer o que aconteceu no Ceará. A gente tem receio que o governo faça o mesmo que lá. Se fizer isso, vamos tratar na mesma moeda do pessoal lá [com tiros]”, diz Ricardo Nazário da Silva, presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas (Sindpol-AL).No Rio Grande do Sul, o principal ponto de insatisfação é o pagamento dos salários de maneira parcelada, que ocorre há cinco anos. Em dezembro, a categoria fez um protesto no centro de Porto Alegre.Na vizinha Santa Catarina, os policiais civis se dizem prejudicados pela sanção de Jair Bolsonaro (sem partido) à Previdência dos militares. Até então, os salários das categorias eram indexados. Eles pedem que o governo estadual aprove sua própria lei sobre o tema, igualando as polícias.No Espírito Santo, o clima de tensão entre policiais e governo continua desde que foi enviada proposta de reajuste salarial da categoria ao Legislativo, no último dia 7. A principal reivindicação é pela restituição de perdas remuneratórias acumuladas nos últimos quatro anos.Com ameaças de paralisações, na terça-feira (18), o Ministério Público estadual emitiu uma recomendação aos sindicatos e associações para que a categoria não realize atos que possam comprometer a ordem pública.O estado já viveu uma greve policial de 21 dias em 2017. No período, foram registrados 225 homicídios.Em Mato Grosso do Sul, os militares pedem reposição salarial e afirmam que os vencimentos estão defasados há cinco anos. Em 2019, paralisaram o trabalho por 24h.Casos de repressão aos policiais manifestantes e violência por parte da própria categoria, como se viu no Ceará, levantam questões sobre cidadania dos militares.“É evidente que profissionais com formação deficiente e uma história de violência manifestem essas características também quando reivindicam melhores salários”, afirma Marcos Rolim, doutor em sociologia pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e membro fundador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.OUTRO LADOO Governo da Paraíba informou que está mobilizado para chegar a um acordo com os policiais por meio do diálogo.Por nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul disse que "vem buscando um acordo com os servidores".O Governo de Santa Catarina afirma que as negociações estão em andamento e que tenta equalizar as reivindicações e "com o necessário equilíbrio orçamentário e financeiro."O Governo de São Paulo disse que não há embate com as forças de segurança e que tem "um diálogo em relação às justas reivindicações salariais da categoria e a capacidade financeira do Estado".A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) de Alagoas informou que "até o momento, não recebeu reivindicação da categoria em questão".​Sobre o parcelamento de salários, a Secretaria de Segurança Pública do RS afirma que não são apenas os militares os atingidos, "mas todos os servidores do Executivo, em razão das dificuldades fiscais enfrentadas pelo Estado". A pasta também afirmou que as categorias da segurança "foram uma das únicas que receberam reajuste nos últimos anos".O governo de Renato Casagrande (PSB), no Espírito Santo, afirma que diversos pleitos da categoria foram atendidos, como a anistia administrativa aos policiais que respondiam processos abertos em 2017 e a reestruturação da lei de promoção de praças e oficiais.