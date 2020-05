Distrito Federal adia novamente a reabertura do comércio

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo do Distrito Federal decidiu nesta quinta-feira (7) adiar mais uma vez a reabertura do comércio e demais atividades econômicas. A nova data estabelecida pela gestão do governador Ibaneis Rocha (MDB) é o dia 18 deste mês.

O adiamento acontece em meio a uma decisão da Justiça Federal do Distrito Federal que barrou a retomada das atividades econômicas. Na quarta-feira (6), a juíza Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, da 3ª Vara Federal, decidiu impedir que novos setores se reabram e exigiu do governo local informações sobre o planejamento para a reabertura, dados da estrutura de saúde e regras sanitárias.

Justiça e governo do Distrito Federal estão reunidos desde a manhã desta quinta, na sala de situação de combate ao coronavírus, para tratar da reabertura das atividades econômicas.

A decisão de postergar a reabertura do comércio foi publicada no Diário Oficial da União. Inicialmente, a gestão de Ibaneis Rocha planejava permitir o funcionamento do restante do comércio a partir do dia 4 de maio. Poucos dias antes, no entanto, houve a decisão de adiar para uma semana depois, no dia 11.

O próprio governador havia informado na ocasião que um dos motivos para o primeiro adiamento era aguardar uma manifestação da Justiça Federal, que ainda analisava uma ação civil pública contra a reabertura, proposta por Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

O Distrito Federal foi uma das primeiras unidades da federação a promover um grande fechamento das atividades econômicas e escolas. Ainda no meio de março, um decreto promoveu o fechamento dos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e academias.

Posteriormente, as regras foram relaxadas. Foram autorizadas a funcionar casas lotéricas e agências bancárias. Mais recentemente, lojas de móveis e eletroeletrônicos também se reabriram.

Nos primeiros meses da pandemia no Brasil, o Distrito Federal figurava entre os mais afetados pelo coronavírus, com um grande número de casos confirmados. O Ministério da Saúde chegou a afirmar que a capital federal era uma das unidades da federação em transição para uma "fase de aceleração descontrolada" do vírus.

Com o passar dos meses, no entanto, os registros da doença no Distrito Federal passaram a ficar abaixo da média nacional e seu sistema de saúde sofreu menos impacto.

O governador Ibaneis Rocha anunciou há algumas semanas uma segunda etapa do enfrentamento do vírus, que configuraria em aplicação ampliada de testes para detectar a doença, ao mesmo tempo que abriria o comércio totalmente.

Rocha chegou a afirmar que divulgaria um calendário para possivelmente antecipar a reabertura das escolas, de maneira gradual, começando pelos alunos do ensino médio. O governador depois informou nas suas redes sociais que não havia a previsão de retomada do sistema educacional.