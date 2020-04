Distribuição de cestas básicas gera aglomeração em Salvador

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma ação de distribuição de cestas básicas no Nordeste de Amaralina, bairro popular de Salvador, resultou na aglomeração de uma multidão de moradores, indo contra as recomendações do Ministério da Saúde para conter o avanço do novo coronavírus.

As cestas básicas foram distribuídas nesta sexta-feira (3) pela Polícia Militar da Bahia em uma base comunitária de segurança mantida no bairro. Os alimentos foram doados por empresários e moradores da região para serem destinadas às famílias.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que os alimentos seriam doados a famílias previamente cadastradas, "seguindo as recomendações das autoridades de saúde para evitar aglomerações". Contudo, a notícia da doação se espalhou, gerando uma demanda por parte de pessoas que não estavam cadastradas.

"A situação foi controlada e medidas serão adotadas para evitar que haja aglomeração. A PM continua efetuando ações de orientação na prevenção da disseminação do coronavírus, bem como mantendo o policiamento em toda região", informou a Polícia Militar.