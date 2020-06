Discussão atual

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

Vai ao ar nesta terça, 2, às 18h55, no canal Cinemax e no HBO Go, episódio Educação Sem Muros, que encerra a série Missões de Vida.

Nele, os personagens são os educadores Êda Luiz e Braz Nogueira, que transformaram escolas em pontos centrais para comunidades mais humanas e dignas.

Direção-geral de Mara Mourão.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.