Diogo Nogueira e dupla cantam sucessos do samba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Diogo Nogueira se apresenta nesta segunda (2), às 21h, ao lado da dupla Os Prettos, no Templo -Bar de Fé, na Mooca (zona leste da capital).Com mais de dez anos de carreira, o carioca é um dos principais nomes da nova geração do samba e coleciona sucessos como "Pé na Areia", "Clareou", "Eu e Você Sempre" e "Deixa Eu Te Amar". Em 2008, ele venceu o prêmio de melhor artista revelação do Grammy Latino e já teve seus álbuns indicados outras vezes na mesma premiação.Além de cantor e compositor, Diogo atua como apresentador do programa "Samba na Gamboa", da TV Brasil.No show desta segunda, o artista estará acompanhado de Magnu Sousá e Maurilio de Oliveira, que formam a dupla Os Prettos. O repertório dos irmãos explora diferentes vertentes do samba, como o de roda da Bahia, além de clássicos do pagode dos anos 1990 e sambas-enredo de São Paulo e do Rio de Janeiro. A dupla já se apresentou com grandes nomes da música nacional, como Seu Jorge, Beth Carvalho, Paulinho da Viola, Alcione e Ivone Lara.DIOGO NOGUEIRA E OS PRETTOSQuando: Nesta segunda, às 21h.Onde: No Templo - Bar de Fé (r. Guaimbé, 322, Mooca, São Paulo. tel. (11) 2601-1441). Venda de ingresso pelo site www.ticket360.com.br ou na bilheteria do local.Quanto: R$ 60.Classificação: 18 anos.