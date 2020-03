Dieta e estresse interferem na resposta imune

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O nutrólogo Daniel Magnoni recebeu uma chuva de mensagens dos seus pacientes na última semana. Todos querem uma receita para aumentar a imunidade diante da chegada do coronavírus ao país.A resposta do médico, que é chefe de nutrologia do Instituto Dante Pazzanese e do HCor, em São Paulo, é que não há fórmula para evitar o contágio pelo vírus. "Mas é melhor o coronavírus pegar você bem nutrido do que desnutrido."Segundo ele, pesquisas mostram que a dieta tem um papel crucial na imunidade. "É claro que outros fatores, como sono e estresse, interferem, mas eu não posso tirar o estresse da pessoa, e muitas vezes ela não consegue dormir mais ou melhor. Então o que posso dizer é: coma bastante proteína e três frutas por dia."E outros alimentos que muitas vezes são associados com imunidade, como gengibre e alho? "Nem isso nem antioxidante ou chá verde, tudo isso é fake news."