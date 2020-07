Detran-SP começa entregar documentos de veículos

Wilson Lima e a teoria do nada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta quinta-feira (16), o Detran-SP vai começar a entregar os CRVs (Certificados de Registro de Veículos) aos motoristas que precisam do documento com urgência. A entrega vai ser pelo sistema drive thru, no qual a pessoa não precisa sair do carro.

Segundo o Detran-SP, terão prioridade os casos de conclusão de venda ou necessidade de inventário. Depois, a ação será estendida para toda a população.

A solicitação de pessoas físicas deverá ser feita pelos portais do Detran-SP (www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) na internet, por meio de um canal exclusivo para cadastro dos pedidos. Equipes dos órgãos irão analisar as demandas em caráter de urgência e entrar em contato para realizar o agendamento de retirada do documento.

O Detran-SP já havia iniciado no dia 1º de julho a entrega de CRVs via drive thru para despachantes, profissionais responsáveis por cerca de 70% dos documentos de veículos retidos nos postos.

Segundo o Detran-SP, cerca de 320 mil CRVs emitidos antes da pandemia aguardavam para serem retirados por conta da suspensão temporária do atendimento presencial nas unidades do Detran-SP e do Poupatempo. Até o momento, na primeira etapa da ação, 120 mil deles já foram entregues nas 143 unidades com agendamento ativo.