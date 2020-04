Desmatamento se mantém durante pandemia; extração de madeira aumenta

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 1.204 km2 de áreas desmatadas, o primeiro trimestre de 2020 apresentou uma queda de 5,4% nos alertas de desmatamento em relação ao mesmo período de 2019, que somava 1.273 km2, conforme o sistema Deter de monitoramento por satélite, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Pesquisadores e ambientalistas temiam uma explosão dos alertas de desmatamento durante a pandemia, já que a contenção do contágio e o afastamento de fiscais no grupo de risco teriam diminuído as operações de fiscalização.

No entanto, o registro dos alertas do Deter/Inpe não confirma uma tendência de explosão, apesar de indicar um número mais alto em março: 357,9 km2. A área agregada pelo Deter em fevereiro era de 278 km2. Em março de 2019, no entanto, a área flagrada com desmatamento chegava a 820,9 km2.

O que aumentou em 2020 foi a participação da exploração de madeira entre os vetores do desmatamento: ela é responsável por 20,4% do desmatamento neste ano.

O corte seletivo de espécies, que marca a exploração madeireira, foi responsável por 246,8 km2 do total do desmatamento observado na região neste primeiro trimestre.

O número é 133% maior do que o mesmo período de 2019, quando o corte seletivo abrangia 106 km2, representando apenas 8,3% do total de desmatamento para o primeiro trimestre daquele ano.

Neste ano, a participação de 20,4% do corte seletivo no total de desmatamento do trimestre só perde para o desmatamento com solo exposto, que compõe 63% do total do trimestre, com 761,4 km2 de área desmatada.

Desde 2015 o corte seletivo não aparecia entre os três principais vetores de desmatamento – causado principalmente por queimadas, incêndios e por desmatamento com o solo exposto, ligado à grilagem de terras.

O aumento da participação da exploração madeireira entre os vetores de desmatamento acontece após uma série de decisões do governo federal sobre a atividade.

Desde novembro, a fiscalização do Ibama passou a enfrentar dificuldades para exigir a documentação que comprova a origem legal da madeira retirada da Amazônia, após uma decisão emitida pelo presidente do órgão, Eduardo Fortunato Bim, de que o comprador não poderia ser responsabilizado por documentação fraudulenta da origem da madeira.

Em outra decisão, também foi anulada uma regra que exigia a autorização do Ibama para a exportação de madeira. Na última semana, uma reportagem da Reuters revelou que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, demitiu um analista que era contrário à anulação.

A reportagem procurou as assessorias de imprensa do Ibama e do Ministério do Meio Ambiente, que não retornaram até a conclusão deste texto.