Designers fazem trabalho voluntário para ajudar pequenos negócios

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A pandemia do novo coronavírus deve afetar a economia mundial e brasileira de maneira significante. Aqueles que dependem de comércio local e não estão na classificação de serviços essenciais tendem a sentir ainda mais o grande impacto econômico.

Algumas alternativas de economia criativa estão surgindo para minimizar o baque, como é o caso do Designers do Povo, uma plataforma que promove o encontro de profissionais digitais com proprietários de pequenos negócios de maneira colaborativa e sem custos.

Os designers contribuem para criar identidade visual e ampliar a atuação dos pequenos empreendedores na web.

Para ser voluntário, basta se cadastrar pelo site ou aplicativo da iniciativa (https://www.designersdopovo.com/) e procurar um pequeno negócio para auxiliar. O mesmo link serve para os microempreendedores que queiram pedir ajuda do projeto.

Em pouco tempo de desafio, a iniciativa já cumpre o seu propósito: com uma semana de atuação, já são mais de cem designers e 30 proprietários envolvidos.

O projeto tem perspectiva de atuação em nível global. Além do Brasil, designers de outros países como Itália, Canadá e México também aderiram à ideia. ​