Deputada iraniana morre após ser contaminada por coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma deputada iraniana morreu neste sábado (7) após ser contaminada pelo novo coronavírus, segundo a agência oficial de notícias do país. Fatemeh Rahbar, 55, estava entre os candidatos conservadores eleitos em fevereiro na disputa legislativa com maior abstenção na história da República Islâmica.

A deputada é a segunda integrante do Parlamento a morrer em decorrência da epidemia covid-19, que já levou a óbito oito políticos ou líderes iranianos. A primeira autoridade do país a morrer por causa do vírus foi Mohammad Mirmohammadi, 71, na segunda (2).

Na manhã de sábado (7), o Ministério da Saúde do Irã informou que foram registrados mais de mil novos casos e 21 óbitos nas últimas 24 horas, totalizando 5.823 infectados e 145 mortos pelo vírus no país até o momento.

"Mais de 16 mil pessoas estão hospitalizadas atualmente por suspeitas de possíveis casos de coronavírus", afirmou o porta-voz do ministério, Kianoush Jahanpour.

Para evitar a propagação do vírus, as autoridades decidiram fechar escolas e universidades por um mês e adiar todas as celebrações religiosas até segunda ordem.