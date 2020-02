Depois do coronavírus, Milão, na Itália, tem segunda com cara de domingo e mascaras se esgotam

MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - Como faz quase toda manhã, minha filha de cinco anos, assim que acordou, veio me sacudir para perguntar: "Hoje é dia de escola?". Respondi que sim, mas que não. Apesar de ser segunda-feira, não era um dia de aula. Antes que eu continuasse, ela disse: "coronavírus".Uma palavra que ouvimos uma centena de vezes desde sexta-feira (21), quando foi deflagrada a crise sanitária que atinge o norte da Itália, onde mais de 220 casos do covid-19 foram confirmados, com sete mortes. Crise, emergência, epidemia, pandemia?Seja como for, para conter o avanço dos contágios que se alastraram nos últimos dias, governos de seis regiões anunciaram na tarde de domingo (23) a suspensão de todas as atividades escolares, das creches aos cursos pós-universitários. A medida, que afeta cerca de 27 milhões de pessoas (quase metade da população total do país), vale por, pelo menos, sete dias.Diante disso, Milão, capital da Lombardia e centro financeiro do país, acordou silenciosa. Menos carros, pouca gente nas calçadas, bondes e ônibus quase vazios. No café da esquina de casa, sempre cheio de clientes apressados tomando cappuccinos em pé no balcão, dois atendentes à toa conversavam por volta das 10h: "Parece domingo de manhã".Na Itália, o feriado de Carnaval é diferente do Brasil. Varia regionalmente e cada escola decide quando parar. Oficialmente, nos institutos infantis da prefeitura só a próxima sexta (28) seria sem aulas.Rumo ao centro, a maioria das lojas funcionava, ainda que quase sempre às moscas. Salões de manicure, um tipo de negócio frequentemente comandado pela comunidade chinesa, afixaram cartazes avisando o fechamento pelos próximos dias.Se, para alguns, a decisão de abrir ou não é facultativa, para vários outros, não há escolha. Assim como as escolas, museus, cinemas, igrejas e centros esportivos estão proibidos de operar. Bares devem fechar às 18h. Concursos públicos e feiras de negócios foram cancelados.Na praça do Duomo, o principal ponto turístico de Milão, bem no centro da cidade, os poucos presentes aproveitavam a ausência de companhia ao redor para caprichar nas fotos. Muitos desavisados deram com a cara na porta -a catedral também está fechada.As máscaras se tornaram comuns na paisagem. No centro, mais turistas que milaneses pareciam usá-las. Muitos locais, por sua vez, cobriam boca e nariz com echarpes e cachecóis, mesmo num dia ensolarado e relativamente quente para o inverno (chegou a fazer 16°C)."Decidi colocar a máscara por precaução. Nunca se sabe", disse a estudante italiana Georgia Reali, 25, que chegou à praça do Duomo puxando uma mala de rodinhas. De passagem por Milão, entre um voo internacional e a ida para casa, em Roma, ficou surpresa com a aparente tranquilidade ao redor. "Esperava encontrar o caos, mas não. Tem muito alarmismo pela internet. A situação é grave, mas pensava que veria uma cidade totalmente vazia."Desde domingo circulam nas redes sociais relatos e imagens de prateleiras dos supermercados sem nada. O medo de entrar em quarentena forçada teria levado italianos a encher os carrinhos.Se no domingo, antes do anúncio das restrições, o cenário era de normalidade no mercado mais perto da minha casa, nesta segunda, algumas seções estavam desfalcadas: marcas de leite, pães e verduras eram os mais afetados. Mas muito longe de ser uma situação de escassez, os funcionários estavam repondo diversos itens.O dia foi de apelo das autoridades para que a população não estoque comida. "É uma atitude inútil porque está tudo funcionando, inclusive o fornecimento", disse Attilio Fontana, governador da Lombardia."Em vez de pensar em correr para os supermercados, tentemos dedicar esse tempo para cuidar dos mais frágeis, como os idosos, que estão mais sujeitos a riscos", afirmou o prefeito Beppe Sala. "É isso o que uma sociedade sensível e madura faz."Em extinção pela cidade só mesmo as máscaras e o álcool-gel. As farmácias improvisaram avisos nas vitrines para dizer que o estoque está esgotado. "Talvez na quarta-feira", dizia um dos cartazes.