Um 'tac' para a Umanizzare

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em discussão sobre projeto de lei que limita o número de motoristas de aplicativo em São Paulo, o vereador Fernando Holiday rasgou sua ficha de filiação ao DEM na frente dos demais integrantes da Câmara Municipal.

O motivo da indignação de Holiday, segundo afirmou, era o de fazer parte do mesmo partido que o autor do projeto, o vereador Adilson Amadeu, que recentemente se filiou ao DEM. Amadeu é conhecido como representante da categoria dos taxistas.

Em reação, o vice-presidente da Câmara e presidente do diretório municipal do DEM, Milton Leite, disse que expulsará Holiday do partido e buscará a Justiça para conseguir a cassação de seu mandato.

Holiday diz ter protocolado nesta terça-feira (10), em um cartório eleitoral, a sua desfiliação do DEM, e afirma que já faz parte do Patriota.

Leite diz que tem duas alternativas para tentar a cassação do mandato. Caso o vereador não tenha ainda se desfiliado de fato, ele será expulso e o DEM pedirá que ele perca o mandato por ter desrespeitado o estatuto partidário. Segundo o raciocínio de Leite, Holiday só conseguiu ser eleito em 2016 com a ajuda do DEM, já que teve 48 mil votos e o quociente eleitoral era de mais de 97 mil votos.

Dessa forma, o mandato não pertence a Holiday, afirma, mas ao partido.

Caso Holiday já tenha saído do DEM de fato, o partido planeja pedir que o vereador perca o mandato por quebra de decoro.

"São ações que não devem chegar longe. Não rasguei minha ficha de filiação como uma forma de desrespeito", diz Holiday.