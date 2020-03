Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As delegacias do Rio de Janeiro só estão atendendo casos de emergência, como homicídios, prisões em flagrante, roubos de veículo e ocorrências em que haja perecimento da prova. A medida começou nesta sexta (13) e vale por 15 dias, por causa do coronavírus.

Outros tipos de registros devem ser realizados pela delegacia online (dedic.pcivil.rj.gov.br). A Secretaria de Polícia Civil fluminense informou ainda que o acesso às delegacias está restringido para evitar aglomerações e que os setores administrativos estão funcionando remotamente.

Também estão no mesmo regime de trabalho os policiais civis com mais de 60 anos, portadores de doença cardíaca, pulmonar ou autoimune, quimioterápicos, diabéticos e transplantados. Foram cancelados todos os seminários, eventos e palestras. As medidas devem ser revistas em 15 dias ou se houver alteração no avanço da doença.