Defesa civil registra 371 ocorrências em São Paulo, e chuva deve continuar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os temporais que caíram em São Paulo geraram 371 ocorrências entre a manhã de sexta-feira (31) e as 7h desta terça-feira (4). E a cidade provavelmente continuará a receber bastante chuva durante a semana.A Defesa Civil do município foi acionada nos últimos cinco dias para atender 234 chamados de quedas ou iminência de queda de árvores ou galhos; 70 referentes a desabamentos ou risco de desabamentos; e 13 deslizamentos ou possíveis deslizamentos.Segundo o Corpo de Bombeiros, até o início da noite de segunda (3) os desabamentos não haviam deixado vítimas graves.Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura, até as 19h desta segunda (3) havia chovido cerca de 20 milímetros na cidade. Na zona oeste, o CGE chegou a identificar 26,6 mm de chuvas. Na zona leste, o índice foi bem menor, 11 mm.Os maiores índices registrados pelas estações do CGE foram em Perus (45,6 mm), Butantã (32 mm), Parelheiros (24,8 mm), Vila Mariana (24,2 mm) e Lapa (24 mm).Na última terça (28), um dos muros do Quartel Tabatinguera (região central de São Paulo) desabou com as chuvas e caiu sobre viaturas da Polícia Militar que ali estavam estacionadas. Não houve feridos.De acordo com o CGE, as condições de nebulosidade e chuvas continuarão nos próximas dias.A quarta-feira (5) terá manhã de chuvas fracas e chuviscos, alternados com períodos de melhora. O sol pode aparecer rapidamente entre muitas nuvens, o que favoreceria a gradativa elevação das temperaturas, que devem ficar entre 19ºC e 26ºC ao longo da semana.As chuvas terão força nos períodos da tarde, com pancadas que podem chegar a ter forte intensidade na Grande São Paulo.Em 2020, as fortes chuvas têm provocado tragédias em diferentes regiões do país. Em Minas Gerais, 58 pessoas morreram nas últimas semanas. No Espírito Santo, pelo menos dez pessoas morreram, segundo boletim mais recente da Defesa Civil do estado. Em ambos os estados há milhares de desabrigados e desalojados.SAIBA O QUE FAZER ANTES DAS CHUVAS- Acompanhe os boletins meteorológicos pelos órgãos da imprensa;- Mantenha limpos os ralos, esgotos, bueiros e valas;- Realize a limpeza do telhado, das calhas (acúmulo de folhas) e verifique a existência de buracos;- Não jogue lixo ou entulho em lotes baldios, bueiros, quintais, nos córregos e na rua;- Reforce muros e paredes que tenham perigo de cair;- Verifique as instalações elétricas,- Desligue e desconecte os aparelhos elétricos, quando perceber chuvas fortes acompanhadas de raios;- Coloque em lugar alto, móveis e outros pertences, caso sua moradia esteja localizada em área de risco ou em locais sujeitos a alagamentos;- Saiba onde existe um lugar seguro, para um caso de emergência;- Nunca deixe crianças sozinhas.DURANTE AS CHUVAS- Evite sair de seu local durante as chuvas, aguarde a intensidade diminuir ou a chuva acabar;- Mantenha-se atento aos níveis da água, procure um lugar seguro ao sinal de qualquer aumento;- Mantenha as portas e janelas da casa fechadas, para evitar entrada de ventos fortes e animais indesejados;- Não deixe as crianças brincarem na chuva ou em enxurradas, há risco de doenças e acidentes;- Não se proteja embaixo de árvores, pois elas cair e atrair raios;- Se for levado pelas águas procure se agarrar em algo que flutue;- Não se arrisque em atravessar a pé ou com veículos as ruas e áreas alagadas;- Se sua casa estiver em risco de alagamento ou desabamento, chame imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199)DEPOIS DAS CHUVAS- Verifique as instalações elétricas antes de ligá-las;- Cuidado com a água que for beber, ela pode estar contaminada;- Cuidado com os alimentos, eles podem ter sido contaminados ao contato com a água;- Não utilize água de poço (cisterna) antes de ser tratada pela Vigilância Sanitária;- Faça uma revisão de possíveis danos em sua moradia (paredes, telhados...);- Cuidado com animais indesejados (aranhas, cobras e ratos em casa);- Em caso de febre, vômitos, diarreias e dores de cabeça ou no corpo, procure um posto de saúde.Fonte: Corpo de Bombeiros