BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais deferiu a liminar do Sinpro (Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais) que pedia a suspensão das aulas em escolas da rede privada do estado, devido ao novo coronavírus.

Pela decisão, as aulas na rede devem ser suspensas a partir desta quarta-feira (18) até o dia 31 de março, sem prejuízo de remuneração aos trabalhadores. A decisão prevê multa diária de R$ 30.000 em caso de não cumprimento. Cabe recurso.

No fim de semana, o governador Romeu Zema (Novo) anunciou a suspensão das atividades na rede estadual entre os dias 18 e 23 de março. A decisão foi criticada em nota pelo Sinpro, que questionou o porquê de a suspensão não ser imediata.

O governo do estado disse na segunda-feira (16) que monitora casos no estado e que, dependendo da curva de números no fim de semana, pode reavaliar o prazo determinado.

Segundo o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, Minas tem seis casos confirmados. Até segunda-feira, 511 casos haviam sido reportados no estado, 85 foram descartados e 420 estão ainda sob investigação.

O governador fez o teste nesta terça, depois que foi notificado por uma pessoa com quem esteve na semana passada que testou positivo para o Sars-CoV-2. Zema optou por isolamento domiciliar e despachará de casa até receber o resultado. Ele não apresenta sintomas.