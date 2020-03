Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O médico infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus do governo do estado de São Paulo, fez o teste para Covid-19 na manhã desta segunda-feira (23), no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista.

Uip acordou com febre de 37,3º C e tosse, e aguardará o resultado em isolamento, em sua casa, no bairro do Morumbi, zona oeste de São Paulo. Em um vídeo enviado à reportagem, ele afirma que está bem e que aguarda o resultado dos exames.

A convite do governador João Doria, o infectologista e ex-secretário de estado da Saúde lidera um grupo formado por 12 especialistas em saúde, que monitora permanentemente o cenário epidemiológico do coronavírus no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo.

Leia a íntegra do pronunciamento de Uip:

"Hoje eu acordei pela manhã e percebi que eu estava com uma febre baixa, 37,3 e um pouco de tosse. Pelo cargo que eu ocupo, pela exposição que eu tenho com o pacientes, eu resolvi ir ate o hospital Sírio-Libanês fazer exames.

Colhi o material e vim para a minha casa onde eu estou, quietinho, isolado, aguardando o resultado. Estou muito bem. Sinto ainda um pouquinho de febre, de vez em quando tusso um pouquinho.

Pode ser o coronavírus , ou qualquer outro. Por precaução, em cima daquilo que estamos falando, eu estou isolado. E se o exame for positivo, eu manterei a quarentena como qualquer outra pessoa. Se for negativo e eu estiver bem, voltaremos ao nosso trabalho. Mas estou muito bem, obrigado. Agradeço o carinho e a preocupação de todos."