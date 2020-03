Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou que David Uip, médico infectologista e coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, está com a Covid-19. O anúncio foi feito pelo perfil do governador no twitter.

"Ele está isolado, passa bem e permanecerá em sua residência. Há pouco me submeti ao teste e, assim que obtiver o resultado, divulgarei", afirma Doria.