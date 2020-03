'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder em medicina diagnóstica no país, a Dasa está em vias de fechar acordo com o Ministério da Saúde para criar um laboratório especializado para o diagnóstico da Covid-19 e ampliar a capacidade de coleta no Brasil.

A empresa vai oferecer, gratuitamente, profissionais e infraestrutura para o processamento dos exames em equipamentos e insumos cedidos pelo Ministério da Saúde, além de realizar a operação de coleta a preço de custo, em conjunto com unidades do SUS e outros parceiros.

O acordo está em fase final. Os detalhes técnicos, operacionais e contratuais devem ser divulgados na próxima segunda (30).

A Dasa é a maior empresa do setor na América Latina. Por meio de suas mais de 40 redes de laboratórios distribuídas em cerca de 800 unidades, realiza mais de 250 milhões de exames por ano.