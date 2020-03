Bolsonaro não é um homem mau

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Curitiba informou no final da tarde desta segunda-feira (16) que registrou dois novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Com estes, são oito casos em todo o Paraná.

Ambos foram testados em um laboratório particular, mas ainda não entraram no registro oficial do Ministério da Saúde.

Segundo a prefeitura, as infecções provavelmente ocorreram durante viagens dos pacientes para São Paulo e Rio de Janeiro, já que ainda não há registros de contágio comunitário na capital paranaense.

Com esses, já são oito casos confirmados do novo coronavírus no Paraná: sete em Curitiba e um no interior do estado.

Segundo a prefeitura da capital, todos os pacientes de Curitiba apresentam sintomas leves de infecções respiratórias e estão em isolamento domiciliar voluntário por 14 dias.