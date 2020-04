Cúpula da saúde municipal do Rio está contaminada pelo novo coronavírus

Redescobrindo a beleza da mulher em meio a pandemia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A cúpula da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro foi contaminada pelo novo coronavírus, informou nesta sexta-feira (3) a Prefeitura. Além da secretária Beatriz Busch, internada desde segunda (30), também foi acometido pelo vírus o subsecretário Jorge Darze.

Outros dois secretários também contraíram a Covid-19, segundo a prefeitura: Tia Ju (Assistência Social) e Adolfo Konder (Cultura). A ex-secretária de Educação, Talma Suane, exonerada nesta sexta para cuidar da saúde, também contraiu o vírus.

Todos cumprem quarentena em suas casas e passam bem, segundo a prefeitura.

O teste do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) deu negativo para a presença do novo coronavírus. Ele foi submetido a um teste rápido na segunda e não apresenta sintomas.

"Crivella está tomando todos os cuidados recomendados pelos especialistas em Saúde, como lavar as mãos constantemente com água e sabão e usar álcool em gel. Ele também faz o uso de máscara quando necessário e passou a trabalhar a maior parte do tempo de sua residência.

Nesta sexta-feira (3), o prefeito visitou pela manhã as obras do hospital de campanha, no Riocentro", diz a nota da prefeitura.