Cronista do Brasil

Tensão política cresce e isola governador Wilson Lima

Em mais um episódio da série Matizes do Brasil, o Canal Curta! exibe, nesta terça, 28, às 23h30, material sobre Djanira (1914-1979). Nome de destaque do Modernismo brasileiro, a pintora, desenhista, ilustradora, cartazista, cenógrafa e gravurista tem sua obra marcada pelo registro de costumes, personagens e paisagens do Brasil.

Produção destaca seu legado e suas obras, que são lembrados e comentados por críticos e curadores como Frederico Morais, Isabella Rjeille e Mônica Xexéo.

A direção é de Bianca Lenti.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.