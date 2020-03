O mau exemplo do coronel Menezes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Até este sábado (28), a cidade do Rio de Janeiro já tinha 489 casos confirmados do novo coronavírus, com nove óbitos. E o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) disse, em entrevista na manhã deste domingo (29), que o número na cidade está subnotificado e deve representar apenas 15% da realidade.

"Temos subnotificações. Os casos confirmados são 15% da realidade, segundo o governo, porque não temos testes", disse Crivella. "Estamos vivendo um momento difícil, que é a explosão dos casos. Sobretudo idosos com comorbidades", acrescentou o prefeito.

A prefeitura trabalha com a hipótese de que existam 4.471 casos prováveis do novo coronavírus no município até este sábado, data em que a ultima atualização foi divulgada. Apenas 16 pessoas tiveram alta, de acordo com o Painel Rio Covid-19.

Para evitar um aumento do número de casos, o Rio liberou o sambódromo para moradores de rua. De acordo com Crivella, 140 pessoas já foram acolhidas. A cidade também tenta colocar idosos de comunidades em hotéis, mas apenas um utilizou o serviço.

"Faço um apelo aos idosos das comunidades, aqueles que estão bem de saúde mas que tiveram comorbidades e, se pegarem a doença, terão problema, então se puderem passem os próximos 20 dias conosco. Os hotéis são espetaculares, têm internet, vocês podem falar com a família, t6Em café da manhã e assistência da saúde", disse Crivella.