Criança morre após casa desabar em Francisco Morato, na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma criança de 10 anos morreu no final da noite de quinta-feira (20) após o desabamento de uma casa provocado pela chuva em Francisco Morato, na Grande São Paulo. O menino chegou a ser levado para um hospital da cidade, mas não resistiu.Na mesma região, é parcial a circulação de trens na Linha 7 - Rubi da CPTM. A circulação está interrompida entre as estações Botujuru e Campo Limpo Paulista por causa de alagamento. A circulação nas demais estações ocorre normalmente.Segundo o Corpo de Bombeiros, durante a madrugada desta sexta-feira (21) foram registrados dois desmoronamentos e três quedas de árvores na capital e região metropolitana.Na quarta-feira (19) uma chuva forte durante a tarde provocou alagamentos em locais como a avenida 23 de Maio, o terminal Bandeira e o vale do Anhangabaú. No ABC, foram registrados alagamentos em Sandro André, São Bernardo e São Caetano do Sul.Entre os dias 9 e 10, a cidade de São Paulo viveu um dia de caos após receber o segundo maior volume de chuvas para o mês de fevereiro em 77 anos. Os rios Pinheiros e Tietê transbordaram, ruas foram alagadas, moradores ficaram ilhados, escolas suspenderam as aulas, transportes e serviços públicos foram interrompidos.A chuva também atingiu a região metropolitana e o interior do estado. Seis pessoas morreram. em Araçariguama, Botucatu e Marília.De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a manhã desta sexta-feira será chuvosa, com precipitação generalizada, de moderada a forte intensidade. As chuvas devem perder intensidade a partir do meio da tarde.