Covid-19 é responsável por 26% das mortes de jovens e adultos em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mortalidade pela Covid-19 entre jovens e adultos chegou a 26% no estado de São Paulo (693 vítimas de um total de 2.627), segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

A mortalidade nessa faixa etária tem crescido com o avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil. No início de abril, o valor era de apenas 14%.

O aumento coincide com o desenvolvimento da pandemia nas regiões mais periféricas da cidade.

Há regiões mais pobres onde, inclusive, o número de mortos com menos de 60 era predominante, como no Campo Limpo, segundo boletim recente da Prefeitura de São Paulo.