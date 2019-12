Covas tem alta de hospital em SP após quinta sessão de quimioterapia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) teve alta nesta sexta-feira (27) do Hospital Sírio-Libanês (região central de SP), onde estava internado desde quinta (26) para a quinta sessão de quimioterapia -o tucano faz tratamento contra um câncer na região do estômago.Covas, segundo a equipe médica que acompanha o prefeito, terá de fazer mais três sessões de quimioterapia e cada uma dura 30 horas. A data da próxima não foi informada.Boletim médico, divulgado pela assessoria de comunicação da prefeitura na tarde desta sexta, diz que Covas "encontra-se em ótimo estado geral e até o momento não apresenta efeitos adversos".Apesar da internação, a agenda de Covas teve quatro compromissos agendados no hospital nesta sexta, entre reuniões com vereadores e despachos com secretários.O prefeito teve diagnosticado um tumor no trato digestivo em exames realizados no fim de outubro no próprio hospital da região da Bela Vista.Em 19 de outubro, Covas sentiu-se mal e procurou o Hospital Albert Einstein (zona sul), onde foi diagnosticada uma erisipela (infecção de pele), e ele começou a tomar antibióticos. Quatro dias depois, o prefeito deu entrada no Sírio-Libanês e ficou internado. Na sequência, foi diagnosticada uma trombose das veias fibulares e, posteriormente, o câncer.Ele retornou ao seu gabinete na prefeitura em 18 de novembro e tem despachado do hospital quando precisa fazer as sessões de quimioterapia. Porém, chegou a ter compromissos barrados por médicos quando precisou ser transferido para a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do hospital por causa de um sangramento.