Covas será internado para quinta sessão de quimioterapia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), será internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, nesta quinta-feira (26) para realizar a quinta sessão de quimioterapia, conforme estava programado pela sua equipe médica.O tucano faz tratamento contra um câncer na região do estômago. Se for mantido o cronograma médico definido quando se descobriu a doença, no fim de outubro, Covas terá ainda que realizar três mais sessões de quimioterapia. Cada uma tem duração de 30 horas.Apesar da internação, Covas manteve cinco itens de sua agenda para esta quinta, entre 14h30 e 17h30, com despachos com secretários e reuniões.No último dia 11, o prefeito foi transferido para a UTI do hospital, por causa de um sangramento. À princípio ele também agendou uma série de reuniões, mas parte delas foi proibida depois pelos médicos.Covas havia sido internado no último dia 8 para passar pela quarta sessão de quimioterapia. No dia seguinte, ele reclamou de dores abdominais e os médicos constataram que ele estava com um sangramento no fígado. Ele foi submetido a uma intervenção "minimamente invasiva", segundo a equipe médica, para estancar o sangramento.O prefeito teve alta no último dia 18, após dez dias de internação. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital na época, Covas estava muito bem e poderia exercer suas atividades profissionais".