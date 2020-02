Covas é internado para definir nova etapa de tratamento contra o câncer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), voltou a ser internado na noite desta terça-feira (18) no Hospital Sírio-Libanês, na região da Bela Vista, no centro da capital paulista.O tucano faz tratamento contra um câncer na região do estômago, descoberto em outubro do ano passado.Covas foi internado para realização de exames que vão definir a nova fase de seu tratamento, depois de passar por oito sessões de quimioterapia -a última foi no último dia 6.Segundo apurou a reportagem, com a avaliação, os médicos deverão decidir se Covas será submetido a mais sessões de quimioterapia ou terá de passar por cirurgia.O prefeito agendou três compromissos nesta quarta, a partir das 15h, no próprio hospital -serão três despachos com secretários. A assessoria do tucano não informou quando é a previsão de alta.Covas teve diagnosticado um tumor no trato digestivo em exames realizados no fim de outubro de 2019 no próprio hospital da Bela Vista.Em 19 de outubro, Covas sentiu-se mal e procurou o Hospital Albert Einstein (zona sul de São Paulo), onde foi diagnosticada uma erisipela (infecção de pele), e ele começou a tomar antibióticos. Quatro dias depois, o prefeito deu entrada no Sírio-Libanês e ficou internado. Na sequência, foi diagnosticada uma trombose das veias fibulares e, posteriormente, o câncer.O prefeito retornou ao seu gabinete na prefeitura em 18 de novembro e passou a realizar as sessões periódicas de quimioterapia, mantendo agendas no próprio hospital.