Corpus Christi será celebrado em São Paulo sem tapetes coloridos e procissões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira, dia em que a Igreja Católica celebra a solenidade de Corpus Christi, os moradores da cidade de Santana de Parnaíba não se levantarão cedinho para confeccionar os tradicionais tapetes coloridos no Centro Histórico. A comunidade católica do município da Grande SP, que abriga há 52 anos uma das festas mais populares desta celebração da igreja, organizou uma vasta programação online para os fiéis.

O artista plástico Alcides Maia faz há mais de duas décadas os desenhos que posteriormente são decorados com serragem colorida em Santana de Parnaíba. O projeto começa a ser executado em janeiro. Mas neste ano parou na primeira fase. Maia já tinha concluído várias das 60 representações.

"Eu lamento não poder ver os desenhos transformados em tapetes, o que nunca tinha acontecido antes, mas sei que é preciso que seja assim nesta época de isolamento social, por solidariedade aos nossos irmãos, a exemplo do Bom Samaritano."

Adultos e crianças da cidade, que completavam a arte de Maia nas ruas, com serragem colorida, cascas de ovos e pó de café, ficarão ligados no Facebook da Igreja Matriz de Santa Ana (Paróquia Santa Ana - Diocese de Jundiaí). Desde a parte da manhã até a noite, haverá programação voltada à solenidade do Corpo de Cristo.

Às 10h da manhã, será feita uma live que contará a história da matriz e da tradição dos tapetes. Às 15h, o bispo da Diocese de Jundiaí, da qual a igreja Santa Ana faz parte, presidirá a missa de Corpus Christi e, em seguida, Dom Vicente Costa subirá para a torre da igreja, no ponto mais alto do município, e de lá dará a bênção aos fiéis.

"Cada padre, em sua paróquia, tem a missão de cuidar do seu rebanho, mesmo à distância. Eu, como bispo, também animo a fé do povo de Deus pelas redes sociais. Acredito que, com as transmissões via Facebook, possamos atingir muitos fiéis não só da diocese, mas espalhados pelo Brasil e até no exterior", diz Dom Vicente.

O pároco da igreja de Santa Ana, padre Marcelo Augusto Garcia, assumiu a paróquia no início de março deste ano e estava ansioso para fazer parte desta forte expressão religiosa em Santana de Parnaíba.

"Não poder realizar nem participar pela primeira vez como pároco causa uma certa tristeza, pois sei que, além de uma atividade cultural da cidade, é um forte momento no qual a mensagem de esperança e de amor de Deus pode ser propagada."

Ele sugere que, após a celebração, os padres saiam em um carro realizando a coleta de alimentos, roupas, cobertores e materiais de limpeza e higiene para os necessitados, respeitando sempre todas as normas sanitárias para o manuseio dos mesmos.

Já as 304 paróquias que fazem parte da Arquidiocese de São Paulo receberam orientações do cardeal Dom Odilo Scherer para celebrar a Solenidade de Corpus Christi no contexto da pandemia de Covid-19 e das medidas de isolamento social que impedem a realização de celebrações com a presença de fiéis.

Em 44 anos de sacerdócio, é a primeira vez que Dom Odilo fará a celebração de Corpus Christi sem a presença dos fiéis.

"É claro que não é a mesma coisa celebrar uma missa transmitida pelos meios sociais e não com a participação presencial, que é necessária para a participação plena na Eucaristia. Mas, pelo menos neste tempo temos os meios de comunicação, as redes sociais para que, de alguma maneira, as pessoas possam alimentar a sua fé."

Ele sugere que se os fiéis coloquem algum sinal de fé na porta, janela ou portão das casas para que os padres possam distribuir as bênçãos.