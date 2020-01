Corpo de morador de rua é encontrado carbonizado em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado, por volta das 17h deste domingo (19), dentro de uma agência bancária na Sé (centro da capital paulista), por guardas-civis metropolitanos.Segundo a polícia, a vítima é morador de rua e usava o local para passar as noites. Não se sabe ainda como o corpo foi queimado na área de caixas eletrônicos da agência bancária.Imagens, feitas por celular, mostram o corpo em chamas, sentado no chão, escorado a um terminal da área onde são feitos saques e pagamentos de contas. O caso será investigado pela Polícia Civil.É o caso mais recente de um morador de rua morto após ter o corpo incendiado. No dia 5 de janeiro, um morador de rua de 39 anos teve queimaduras de 2º e 3º graus após ter o corpo incendiado enquanto dormia. Ele morreu no dia seguinte. A investigação ainda não foi concluída.