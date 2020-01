Corpo de homem é encontrado carbonizado na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um corpo carbonizado foi encontrado dentro de um carro, por volta das 9h deste sábado (18), em Guarulhos (Grande SP). O Honda Fit, com placas de São Paulo, pertence a um cabo da Polícia Militar. A identidade dele não foi informada.O corpo teria sido reconhecido como sendo do PM, por um colega que trabalha no mesmo batalhão que a vítima. Porém, ele será analisado para confirmar o reconhecimento.Ao lado do corpo foi encontrada uma munição.As circunstâncias do crime são investigadas pelo Setor de Homicídios da cidade.