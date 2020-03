Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em pouco mais de um mês, o novo coronavírus matou na Itália mais que o dobro de pessoas que morreram em um ano no estado de São Paulo vítimas da violência.

Na Itália, desde o dia 21 de fevereiro, morreram ao menos 7.503 pessoas em razão da Covid-19. Como a população de lá é estimada em 60 milhões de habitantes, isso daria uma letalidade de 12,5 por grupo de 100 mil habitantes.

No estado de São Paulo, de acordo com dados divulgados pelo governo paulista nesta quarta-feira (25), foram assassinadas 2.898 pessoas de março de 2019 a fevereiro de 2020. Como São Paulo tem uma população estimada em 44,5 milhões de habitantes, isso dá uma taxa de letalidade de 6,49 para cada grupo de 100 mil pessoas.

É importante deixar claro, porém, que essa comparação entre as mortes italianas e as paulistas não tem valor científico. A conta para a Itália foi feita para mortes ao longo de pouco mais de um mês, enquanto os dados do estado de São Paulo dizem respeito a 12 meses.

Além disso, para comparações com grupo de 100 mil habitantes é necessário um acompanhamento mês a mês ao longo de 12 meses. Isso porque é necessário verificar as sazonalidades de cada mês --existem variações dependendo do mês de aferição.

Se o vírus na Itália mantiver uma letalidade de cerca de 7.000 casos por mês ao longo de 12 meses, a taxa de mortalidade pularia para 140 vítimas por grupo de 100 mil.