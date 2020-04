Contos e causos

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

O escritor Eric Nepomuceno lança nas mídias sociais, a partir desta segunda, 27, o programa Leituras de Quarentena, em que conta histórias dos amigos Gabriel García Márquez, Cristovão Tezza, Juan Rulfo e Fernando Morais, e memórias pessoais relacionadas a livros marcantes em sua vida como O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger, entre outros.

Feitos por celular, os vídeos curtos foram ainda reunidos em outra série, Dias e Noites de Amor e de Guerra, com leituras de textos de Eduardo Galeano. Os vídeos poderão ser vistos, a partir de 11h, no Instagram e Facebook da Nepomuceno Filmes e no canal do YouTube do próprio Eric.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.