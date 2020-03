Conheça cursos online gratuitos para se capacitar em tempos de coronavírus

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em tempos de pandemia de coronavírus, nos quais as pessoas devem sair de casa mínimo possível, para diminuir seu risco de contágio e transmissão da Covid-19, plataformas online e aplicativos disponibilizam cursos gratuitos para o período de quarentena.

Há oportunidade para aprender sobre empreendedorismo, programação, negócios, e até mesmo sobre o próprio coronavírus.

Além disso, dá para aproveitar o tempo "preso" em casa para aperfeiçoar seus conhecimentos sobre idiomas e, para aqueles que estão trabalhando em home office, pegar dicas sobre como manter a produtividade nesse sistema.

Veja abaixo algumas das empresas e entidades que oferecem cursos gratuitos.

Senai

O Senai oferece desde sexta (20) 15 cursos online, sem custos. Há programas em áreas como finanças pessoais, indústria 4.0 e blockchain. Não existe limite de data para concluir os cursos, que têm carga horária de entre 14 e 20 horas. Todos dão direito a um certificado. sp.senai.br

Saint Paul

A escola de negócios Saint Paul liberou acesso completo à sua plataforma de cursos online, chamada LIT, por 30 dias para quem se cadastrar até 30 de abril. Ao todo, foram disponibilizadas 25 mil horas de conteúdo. lit.com.br

Casa do Saber

A instituição disponibiliza, desde a quarta (18), todos os cursos do aplicativo Casa do Saber on Demand gratuitamente por 30 dias. Há opções de cursos livres, por exemplo, nas áreas de filosofia e artes, além de programas sobre obras literárias. casadosaber.com.br

FGV

A Fundação Getúlio Vargas liberou o acesso a 55 programas em sua plataforma. É possível usar o tempo de quarentena para aprender sobre matemática financeira, gestão e história. fgv.com.br

Stoodi

A plataforma de cursinhos online Stoodi, focada na preparação para vestibulares, liberou o acesso a todas as suas videoaulas e ao seu banco de exercícios para que alunos cujas aulas foram canceladas possam continuar seus estudos. A ação dura, inicialmente, 30 dias. stoodi.com.br

Udemy

A plataforma americana de ensino a distância Udemy, que tem mais de 40 milhões de alunos em todo o mundo, oferece cerca de 400 cursos gratuitos. Entre outras opções, é possível aprender sobre investimentos e programação. udemy.com

Startse

A empresa de educação executiva continuada Startse disponibilizou nesta segunda (23) um programa de capacitação com duração de cem horas. Em aulas ao vivo (que ficam disponíveis por 24 horas), os sócios da empresa abordam temas como a preparação do profissional para o modelo econômico atual e o que as empresas devem fazer para adaptar fluxos e melhorar sua gestão. startse.com

Veduca

A plataforma de ensino a distância Veduca liberou dois cursos: um de três horas, sobre o coronavírus, explicando os pormenores da doença causada por ele, e um de 15, sobre como ser produtivo trabalhando em regime de home office, controlando a ansiedade e a procrastinação. veduca.com.br

Chatclass

A escola online de idiomas liberou até 17 de abril aulas de inglês, para todos os níveis, ministradas por tutores de diversos países. chatclass.com.br

ESPM

A escola de negócios vai oferecer 13 cursos online, de 27 de março a 30 de abril. Os programas têm duração de 2 horas e abordam vários temas, desde como gerenciar uma crise nas redes sociais até antropologia do consumo. espm.br