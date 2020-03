Um 'tac' para a Umanizzare

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A OMS (Organização Mundial da Saúde) decidiu, nesta quarta (11), declarar que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo com a sua disseminação por mais de cem países, em todos os continentes.

A pandemia trouxe reflexos na vida escolar no Brasil. Por ora, já tiveram que suspender suas aulas as seguintes instituições de ensino:

- Rede pública de ensino do Distrito Federal (por cinco dias)

- Colégio Vera Cruz, em São Paulo (ao menos até o dia 13)

- Colégio Avenues, em São Paulo

- Curso de geografia da USP (por um dia, na quarta-feira)

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira (11) em que sugere a instituições de ensino se prepararem para atividades escolares a distância por causa do coronavírus.

Para o ministro, é importante que escolas e faculdades pensem em um "cenário de contingência", tenham prontos planos de aulas remotas e evitem eventos com aglomeração de pessoas. Ele também citou a possibilidade de alterações no período de férias.

"[Em] uma cidade ou região que precise ter uma atenção mais especial [é importante] que nós tenhamos prontos planos de aulas remotas. Você manda aulas para os alunos, disponibiliza o email, Youtube, Skype, internet para evitar aglomeração, evitar transmissão mais aguda do coronavírus", disse no vídeo.

Cabe a estados, municípios e a escolas e faculdades particulares definirem os calendários de aulas. As universidades federais também têm autonomia para tratar dessas questões.

De acordo com Weintraub, o MEC está se preparando "sempre orientado pelo Ministério da Saúde para, caso venha a acontecer qualquer coisa, os danos sejam os menores possíveis".

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ponderou que a suspensão de aulas na educação básica pode agravar riscos para avós das crianças, público de risco mais elevado para a doença.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que declarar pandemia não significa que a situação está fora de controle nem que mundo deva abandonar as medidas de contenção e passar a pensar em mitigação. Pelo contrário: ele pediu ações mais agressivas.

Representantes da OMS afirmam que a declaração é uma caracterização da percepção do momento, portanto, as ações da agência da ONU não serão alteradas.