Confira alguns alimentos que podem matar seu cachorro

Com o passar dos anos, os animais domésticos passaram a consumir mais rações, e abandonar o velho hábito de comer restos de comidas, impedindo doenças e até morte de animais.

Nem todos os alimentos estão aptos para esta classe de animais, e segundo o MSN, alguns listados abaixo podem levar o animal a morte.

Cafeína

O excitante conteúdo da cafeína estimula o sistema nervoso do cachorro, causando vômito e taquicardia. Não pense nem mesmo em oferecer a espuma do seu cappuccino ao seu cãozinho!

A uva

As uvas e passas podem causar insuficiência renal no cão. Em alguns casos presenciou-se vômito, diarreia e um estado de letargia.

O alho

O alho tem componentes tóxicos que agem a nível dos glóbulos vermelhos, cujos sintomas aparecem alguns dias depois da ingestão. O cão fica parado e relutante em movimentar-se, com presença de urina escura. Tenha muito cuidado, em alguns casos é necessário uma transfusão de sangue.

O miolo da maçã

Enquanto a maioria das pessoas procura evitar comer o miolo da maçã, na realidade é muito mais perigoso para os cães. Juntamente com outras frutas deveríamos absolutamente ter cuidado para não deixar o miolo ultrapassar. Os sintomas que acontecem depois da ingestão são vertigens, convulsão, hiperventilação, choque e em alguns casos até mesmo coma.

A cebola

As cebolas podem chegar a fazer muito mais do que o seu cachorrinho chorar: a composição da cebola pode degenerar os glóbulos vermelhos do sangue causando problemas aos rins. Se o cão ingerir uma quantidade muito grande de cebola, nos casos mais graves, pode ter necessidade de fazer uma transfusão de sangue.

O bacon

O que? O bacon? É absolutamente lamentável que não possamos dividir esta delicia com nossos amigos caninos. O cão pode desenvolver pancreatite e leva a problemas crônicos de digestão e má absorção de nutrientes.

O queijo

Como o leite, o queijo tem entre seus componentes açúcar e gorduras que o cachorro com suas enzimas não consegue sintetizar. Os sintomas do queijo e dos produtos similares em geral são gases; diarreia e vômito.

O leite

Como o queijo, o leite tem entre seus componentes açúcar e gordura. As enzimas do cão não conseguem sintetizar estes elementos. Os sintomas são os mesmos dos produzidos pela ingestão de queijo e todos os produtos lácteos: gases, diarreia, vômito.

O chocolate

O chocolate contém cafeína e teobromina que entram na categoria dos estimulantes. Quando ouvimos a frase "quanto mais escuro o chocolate, mais perigoso" é porque o chocolate branco contém menos estimulantes. Se ingerido pelo cachorro ele pode ter vômitos, desidratação, dor abdominal, agitação grave, tremores musculares, ritmo cardíaco irregular, temperatura corporal elevada, convulsões e morte.

O pão

A massa levedada para fazer o pão deve ficar longe do cão. Isto significa que na realidade o pão levedado pode ser consumido por seu cão. A massa levedada crua, ao contrário, se ingerida pelo cachorro pode fermentar no estômago e tornar-se tóxica, criando uma grande quantidade de gases. Isto pode trazer fortes dores no trato intestinal e abdominal, seguido de letargia.

O abacate

O abacate contém uma toxina que pode causar problemas de estômago e dificuldade respiratória no cachorro.