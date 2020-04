Como doar em campanhas de financiamentos coletivos para combater o coronavírus

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estratégia de captação de recursos via plataformas de crowdfunding é utilizada por ONGs, movimentos e entidades que atuam com as populações mais vulneráveis ao coronavírus.

A seguir, uma lista de iniciativas para quem deseja ajudar por meio de financiamentos coletivos.

G10 DAS FAVELAS

O G10 das Favelas, grupo que reúne lideranças de comunidades como Paraisópolis e Rocinha, lançou campanhas virtuais de apoio as comunidades que integram o momento. Doadores devem acessar a plataforma G10 – Apoie Paraisópolis a combater o coronavírus (https://www.esolidar.com/crowdfunding/detail/3-g10-apoie-paraisopolis-a-combater-o-corona-virus?lang=br).

A ideia é angariar recursos para construir um hospital de campanha na região e também para montar alojamentos especiais para abrigar idosos que precisam de isolamento.

Para proteger o grupo mais vulnerável, a Associação de Moradores de Paraisópolis pretende alugar casas no bairro vizinho, o Morumbi, para servir de abrigo durante a pandemia.

​RIO CONTRA O CORONA

Uma das primeiras iniciativas é capitaneada pelo Instituto Phi, Ekloos e Banco da Providência, que lançaram neste fim de semana a campanha Rio Contra Corona (https://www.riocontracorona.org/).

A campanha vai arrecadar dinheiro pela conta do Phi, que repassará os recursos para o Banco da Providência, responsável pelas compras de material de limpeza e cestas básicas para distribuição em comunidades e favelas cariocas.

À Ekools caberá a articulação com ONGs locais para fazer as doações chegarem aos beneficiários.

“O principal agora é fortalecer quem está na ponta para atender as famílias com alta vulnerabilidade social, que precisam de informação e o mínimo para se protegerem, com máscara, álcool em gel, material de limpeza, sabonete líquido”, afirma Luiza Serpa, fundadora do Phi.

A pandemia é uma ameaça maior em comunidades que lidam com a falta de água, essencial para higienização para evitar a roliferação do coronavírus. Luiza cita parte do Complexo do Alemão e Chatuba, em Mesquita, como localidades críticas. “Estão ali em situação precária cerca de 50 mil pessoas, que acabaram de sobreviver às enchentes do Rio de Janeiro.”

Os dados para contribuição são: Instituto Phi/ Banco Itaú/ Agência:0726/Conta corrente: 07246-5/ CNPJ:19.570.828/0002-94.

VAQUINHA DA CUFA

A Central Única das Favelas lançou a vaquinha virtual Ajude a Cufa a Ampliar seu Combate ao Coronavírus. Interessados podem doar qualquer valor pela plataforma Vakinha (https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-a-cufa-a-ampliar-seu-combate-ao-coronavirus).

ONGS DE SÃO PAULO E RECIFE

Campanhas de financiamento coletivo também foram lançadas para apoiar ações em São Paulo e no Recife: Ajudar São Paulo Contra o Coronavírus (https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajudar-os-mais-debilitados-com-o-corona-virus-covid-19) e Ajude as ONGs do Recife (https://benfeitoria.com/ONGSREC).