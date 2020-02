Comerciante reage a assalto, mata ladrão, mas acaba morto na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comerciante Domingos Rosa do Nascimento, 52 anos, morreu após reagir a um assalto, por volta das 22h10 de sábado (22). Ele matou um suspeito da tentativa de roubo, de 35 anos. O crime ocorreu quando a vítima chegava em casa, retornando do trabalho, em Suzano (Grande SP).Outro suspeito, que teria feito o disparo que matou o comerciante, fugiu e não havia sido identificado até a publicação desta reportagem.A arma usada pelo comerciante foi roubada na ação, segundo a polícia. Não foi informado se ela era legalizada.Uma testemunha, de 45 anos, afirmou em depoimento à polícia que estava na sala de casa, quando ouviu barulhos de tiros. Por causa disso, foi até o portão e disse ter visto o suspeito da tentativa de roubo caído no chão, enquanto seu comparsa tentava o socorrer. Instantes depois, o criminoso sem ferimentos fugiu em uma moto, levando a arma supostamente usada por Nascimento.A reportagem apurou que a dupla abordou o comerciante no momento em que ele chegava de carro em casa, no bairro Parque Suzano.Ao ser abordado, ele teria reagido atirando, matando um dos suspeitos no local. Na sequência, o comparsa disparou contra Nascimento, que morreu no local.O celular do suspeito morto foi apreendido, da mesma forma que R$ 182 que estavam dentro do veículo de Nascimento.O caso é investigado pelo Setor de Homicídios da cidade.