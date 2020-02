Comerciante é preso ao fazer 'saldão' com móveis desviados da Prefeitura de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cadeira giratória estava à venda por R$ 170. A cadeira comum, uma bagatela de R$ 60. Todas elas com o selo que identificava como propriedade municipal.Um comerciante foi preso na segunda-feira (19) fazendo um saldão com cadeiras da Prefeitura de São Paulo, na avenida Cruzeiro do Sul, na zona norte da cidade, em uma operação da CGM (Controladoria Geral Município) com a Polícia Civil.O homem foi flagrado com 14 cadeiras de escritório e um armário, que haviam sido desviados do depósito municipal. O homem foi preso em flagrante por receptação.O caso foi descoberto pela prefeitura e notificado à polícia. "A polícia trabalha com hipótese de furto e controladoria apura se de fato não houve apuração de alguém interno à administração", afirmou o controlador-geral Gustavo Ungaro.De acordo com o controlador, ele recomendou que sejam leiloados produtos do depósito municipal, com objetivo de evitar situações como esta. O galpão da prefeitura com os objetos fica no Brás.O nome do comerciante não foi informado.