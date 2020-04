Começa a valer hoje obrigatoriedade do uso de máscara no Rio de Janeiro

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A partir desta quinta (23), torna-se obrigatório o uso de máscaras de proteção na cidade do Rio de Janeiro. Neste feriado que comemora o dia de São Jorge, passa a valer o decreto da prefeitura publicado no último dia 18.

O decreto prevê multa no descumprimento da medida, não para pessoas físicas, mas para estabelecimentos que permitam a entrada de pessoas desprotegidas. A multa, porém, ainda não foi regulada e aguarda resolução que defina valores.

A obrigatoriedade vale para, além dos estabelecimentos de comércio essencial abertos, ruas, transporte público e carros de aplicativo, lagoas, rios, mares, estradas e praças.

Uma ação da prefeitura para conscientizar a população colocou máscaras feitas de TNT em 40 estátuas da cidade, como a do jogador Bellini à frente do estádio do Maracanã, na zona norte, a de Carlos Drummond de Andrade, na orla de Copacabana, e a de Gandhi, no centro.

Outras três cidade do estado têm decretos semelhantes: Niterói, Duque de Caxias e Magé.