Com tradição da Semana Santa suspensa, Ouro Preto (MG) faz limpeza nas ruas para prevenir coronavírus

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Sem o movimento tradicional de turistas, pontos tradicionais de Ouro Preto (MG), como a Praça Tiradentes, com o Museu da Inconfidência ao fundo, ganharam o vai e vem de funcionários usando roupa branca de proteção e máscaras para limpar as vias públicas da cidade mineira.

Com aplicação de uma solução de cloro e desinfetante, a ação iniciada na última quinta-feira (26) é repetida diariamente, segundo a prefeitura, especialmente em locais mais propensos à contaminação pelo novo coronavírus. Medida semelhante foi adotada em Tiradentes.

Entre os locais com operação de limpeza nos últimos dias foi incluído o Centro de Eventos da cidade, criado em uma antiga fábrica de tecidos, onde funcionará um hospital de campanha.

Em meio à pandemia, Ouro Preto também determinou a implantação de barreiras sanitárias, proibiu aglomeração em bares, restaurantes e espaços públicos, reduziu impostos e prorrogou prazos para comerciantes locais.

A cidade ainda não tem casos confirmados do novo coronavírus. Já as vizinhas Mariana e São João Del Rei têm dois casos cada uma entre os 314 confirmados em Minas Gerais até esta quarta-feira (1º). Um homem de 44 anos, cuja morte foi a terceira confirmada no estado, vivia em Mariana.

A Semana Santa, com ritos que se repetem desde o século 18 em Ouro Preto, também teve atos como procissões, encenações e outros eventos suspensos. Duas procissões tradicionais, a Festa da Exaltação da Santa Cruz e a Memória de Nossa Senhora das Dores, foram transferidas para setembro.

As orientações foram divulgadas na semana passada pela Arquidiocese de Mariana, que pede que sejam usados meios de comunicação para transmissões de liturgias e missas e recomenda que a época seja celebrada nas paróquias "mesmo sem a participação do povo".